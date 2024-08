Bekanntes Wirtshaus bei Großbrand in Eschenau zerstört

17 Feuerwehren stand in der Nacht auf Donnerstag in Eschenau im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) im Einsatz. Ein Carport begann um kurz nach Mitternacht zu brennen, daraus entwickelte sich ein Dachstuhlbrand. Das angrenzende Gebäude, das Gasthaus Schrank fing danach ebenfalls Feuer.

"Das Gasthaus war zu dem Zeitpunkt glücklicherweise geschlossen", sagt Einsatzleiter Stefan Lehner von der Feuerwehr Eschenau. Das Gasthaus dürfte aber vollständig zerstört worden sein. "Die eine Hälfte hat jetzt einen Wasserschafen, die anderen Hälfte stand in Vollbrand", so Lehner.

Was genau die Ursache für das Feuer war, müssen nun die Brandermittler klären. Für die Brandwache befinden sich derzeit noch einige Feuerwehren vor Ort.

Zu einem weiteren Großbrand kam es in der Nacht im Bezirk Perg. Dort standen rund 250 Feuerwehrleute in St. Thomas am Blasenstein im Einsatz, als ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs zu brennen begann.

Lesen Sie auch: 22 Feuerwehren bei Großbrand im Bezirk Perg im Einsatz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper