Bekannter Linzer Coronaleugner hatte Leiche seiner Frau im Auto

Als Organisator etlicher Demos und "Gartenpartys" im Raum Linz hatte ein Corona-Aktivist in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht. Nun ist der 39-Jährige erneut ins Visier der Ermittler geraten – nicht im Zusammenhang mit Corona-Impfpflicht und Verstößen gegen das Verbotsgesetz, sondern wegen eines Leichenfundes in seinem Auto. Über die "aufsehenerregende Verkehrsanhaltung" informierte die Landespolizeidirektion am Montagnachmittag.

Drei Kinder im Auto

Am Abend des 23. Juli ist der Mann an der Kremstalstraße (B139) in Ansfelden beim Lokal Monsoon zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten worden. Auch seine drei Kinder im Alter von 15, 11 und fünf Jahren saßen im Auto. "Ich weiß, nach mir wird gefahndet. Ich habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum", sagte der Lenker, als er aus dem Wagen stieg. Gegen den Mann war ein Verfahren wegen Holocaustleugnung anhängig. Zu seiner Hauptverhandlung im August des Vorjahres war er nicht erschienen, daher wurde nach ihm gesucht, so Walter Eichinger, Sprecher des Landesgerichts Linz.

Keine Fremdeinwirkung

Als die Polizisten am Sonntag gegen 22 Uhr den blauen Mazda überprüften, machten sie die entsetzliche Entdeckung. Im Kofferraum des Autos befand sich tatsächlich eine Frauenleiche, eingewickelt in Leintüchern. Bei der Toten handelt es sich um die Ehefrau (38) des Lenkers.

Ersten Erkenntnissen war sie wenige Stunden zuvor eines natürlichen Todes gestorben. Nach den Angaben des Festgenommenen hatte sie an einer unheilbaren Krebserkrankung gelitten. Die Erkrankung dürfte nicht behandelt worden sein. Eine Obduktion am Dienstag soll klären, ob das stimmt. Laut Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz erscheine es aber glaubwürdig.

39-Jähriger in U-Haft

Offenbar hatte der bereits mehrfach vorbestrafte Mann vor, seine Frau irgendwo zu beerdigen. Zuvor wollte er die Kinder zu Verwandten bringen. Der 39-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei am Montagnachmittag. Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Die drei Kinder wurden zu ihren Großeltern gebracht. Die Leiche der 38-jährigen Frau wird am Dienstag obduziert.

