Er war länger hinter Gittern als all die Häftlinge, die er betreute. Seit mehr als 50 Jahren arbeitet Hans Gruber als "Häfenpfarrer" in der Justizanstalt Linz. Seine Erfahrungen und Erlebnisse brachte er nun in "Beinahe lebenslänglich" zu Buche. Den OÖNachrichten erzählte er im Gespräch von seinem halben Jahrhundert Dienstzeit.