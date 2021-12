Das Weihnachtsfest in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) war trist. In der Nacht auf Donnerstag erfror der zwei Jahre alte Simon, nachdem er offenbar aus seinem Gitterbett geklettert, die Haustür geöffnet und ins Freie gelangt war. Die Eltern, die bei den Nachbarn gewesen waren und über ein mitgebrachtes Babyfon nicht hörten, dass der Bub auf die Suche nach ihnen gegangen war, fanden das Kind erst in den frühen Morgenstunden vor der Garage der Nachbarn.