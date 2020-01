Beim Überqueren der Straße: 80-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Der dunkel gekleidete Mann wollte die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle überqueren und wurde dabei von dem Pkw niedergestoßen. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht, berichtete die Polizei.

Eine 23-Jährige war gegen 18.35 Uhr auf der Nußbacherstraße (L556) in Adlwang in Richtung Waldneukirchen gefahren. Dabei übersah sie den dunkel gekleideten Passanten, der die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle überqueren wollte.

