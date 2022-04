Beim Rauchen auf Balkon ausgesperrt: Feuerwehreinsatz

Daraufhin passierte laut Feuerwehr eine "Verkettung unglücklicher Umstände". Denn die Freundin des Rauchers verriegelte nichts ahnend die Balkontür und verließ die Wohnung, um in die Arbeit zu kommen. Der Bewohner hatte sein Handy drinnen gelassen. So war er auf dem Balkon gefangen und es blieb ihm nur übrig, um Hilfe zu rufen. Mitarbeiter der nahen Eurotherme Bad Ischl hörten ihn, sodass der Ausgesperrte ihnen die Nummer seiner Freundin durchgeben konnte. Doch die Frau nahm den Anruf einer unbekannten Nummer nur zögerlich an.

Schließlich eilte sie zurück. Doch wie vermaledeit steckte im Inneren der Wohnung noch ein Schlüssel, sodass sie nicht öffnen konnte. Daher wurde die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte befreiten ihn mit einer Drehleiter, der Schlüsseldienst öffnete die Wohnungstür.