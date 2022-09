"Ein paar Minuten länger, dann hätten wir heute andere Schlagzeilen gehabt", sagt Norbert Kneifel. Er war Einsatzleiter, als die Freiwillige Feuerwehr Enns gestern zwei Frauen im Alter von 55 bzw. 83 Jahren aus einer völlig verrauchten Wohnung in der Wiener Straße gerettet hat. Zwei Atemschutztrupps sind in die Wohnung der Frauen im obersten Stock des Altstadthauses vorgedrungen. "Es war knapp, die Frauen waren stark in Panik", sagt Kneifel.