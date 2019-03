Beim Pilgern durch das Granitland Kraft schöpfen

SANKT MARTIN. Der Weitwanderweg wurde gestern eröffnet.

Das Monument "RoatRoas" markiert den Einstieg in den Granitpilger-Weg. Bild: Thomas Fellhofer

Abschalten, zu sich selbst finden und dem Alltag entfliehen: Das ist der Wunsch vieler Erholungssuchender. Mit dem Granitpilgern gibt es seit gestern ein neues Angebot für alle, die sich auf eine kontemplative Reise zu sich selbst begeben möchten. Eröffnet wurde der neue Wanderweg, der durch zehn Gemeinden des Bezirkes Rohrbach führt mit der Enthüllung des Pilgermonumentes "RoatRoas" von der Gosauer Künstlerin Eva Höll. Enthüllt wurde es von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (beide VP). Den ersten Pilgersegen erbat Diözesanbischof Manfred Scheuer.

Die Idee zum Granitpilgern kam von Johannes Artmayr, dem Geschäftsführer von Strasser Steine, der selbst begeisterter Pilger ist: "Ich mache das jedes Jahr. Irgendwann hab ich mir gedacht, so einen Weg müssen wir auch in unserer schönen Region anbieten". In den Bürgermeistern Wolfgang Schirz aus St. Martin und Klaus Falkinger aus Kleinzell hatte er schnell Mitstreiter gefunden. Dass das Granitpilgern seinem Namen alle Ehre macht, beweist die Tatsache, dass entlang der 90 Kilometer langen Strecke mehr als 100 granitene Kirchen, Kapellen oder Marterl stehen.

Tourismus, Wirtschaft, Kirche

Doch weil der Mensch nicht von der spirituellen "Nahrung" alleine lebt, gibt es entlang des Weges auch viele gastronomische Angebote. "Wir haben alles von der Jausenstation bis zum Hauben-Restaurant", sagt Mitinitiator Peter Haudum aus Helfenberg. Auch touristisch wird das Pilgern immer beliebter. Dabei können die Gäste in Oberösterreich aus dem Vollen schöpfen. Knapp 4000 Kilometer an Pilgerwegen stehen hierzulande zur Auswahl.

