Beim Oberösterreicher-Ball tanzt die Polit-Prominenz auf

LINZ/WIEN. Bundeskanzler Kurz, Landeshauptmann Stelzer, Bürgermeister Ludwig: Sie alle kommen am 11. Mai ins Wiener Rathaus.

Das Wiener Rathaus als wunderschöner Rahmen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum bereits 118. Mal findet heuer der traditionsreiche Oberösterreicher-Ball statt, zum zweiten Mal im Wiener Rathaus. Bei dem Ball-Ereignis am Samstag, 11. Mai, tanzt auch die heimische Polit-Prominenz auf. So halten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander auf dem Fest in dem wunderschönen Rahmen die Eröffnungsrede.

Rechts, links, Wechselschritt: Was auf dem politischen Parkett oft herausfordernd ist, kann die Polit-Prominenz im Wiener Rathaus bedenkenlos ausüben.

3000 Besucher erwartet

"Es ist uns eine große Ehre, dass der Bundeskanzler den Abend eröffnet", sagt Stelzer: "Das verstärkt unsere Präsenz in Wien und setzt ein deutliches Zeichen für den Stellenwert unseres Bundeslandes." Mehr als 3000 Besucher werden am 11. Mai erwartet. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner: "Rund 70.000 Oberösterreicher leben in Wien. Beim Oberösterreicher-Ball können wir unser starkes Netzwerk aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport nutzen, um den Standort Oberösterreich weiter zu stärken."

Ein weiterer Netzwerker, Josef Stockinger, Chef der Oberösterreichischen Versicherung, wird als Partner der Veranstaltung auf dem Parkett zu finden sein. "Sich als Oberösterreicher auch in der Bundeshauptstadt so richtig ‚dahoam‘ zu fühlen, ist in Gemeinschaft mit Landsleuten leichter." Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, hat einen engen familiären Bezug zum Bundesland des Abends: Ehefrau Irmtraud Rossgatterer, als Finanzexpertin in der Privatwirtschaft in Wien tätig, ist gebürtige Oberösterreicherin.

Ticketpreise: Vorverkauf: 68 Euro ermäßigt (Raiffeisen-Clubmitglieder und -Mitinhaber, OÖNcard-Besitzer, Vereinsmitglieder): 58 Euro; Studierende: 38 Euro. Weitere Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen; Tickets erhältlich unter www.oeticket.com und in allen Raiffeisen-Banken; Abendkasse: 80 Euro. Weitere Infos: oberoesterreicherball.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema