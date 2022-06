Beim Fotografieren in den Tod gestürzt

Das letzte Bild war ein Selbstauslöser. Am 18. Oktober 2021 war ein 57-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Linz-Land in den Lechtaler Alpen zu einer Bergtour aufgebrochen. Eine Tour, die er bereits am Vortag hatte durchführen wollen. Doch das Wetter ließ die Besteigung des Loreakopfs (2471 Meter) nicht zu. Vom zweiten Versuch kam der Oberösterreicher nicht mehr zurück.

Sein Auto wurde am Parkplatz eines Hotels an der Fernpassbundesstraße entdeckt, zahlreiche Suchaktionen verliefen ergebnislos. Bis sich der Bruder des Vermissten vergangenen Samstag selbst auf den Weg machte. Auf der Suche nach Hinweisen stieß er im Bereich des "Mittleren Kreuzjoches" auf den Fotoapparat des 57-Jährigen, der auf einem Steinmandl abgelegt war.

Die Durchsicht der Fotos ließ nur einen Schluss zu: Der Mann war beim Versuch, ein Foto mit Selbstauslöser zu machen, ausgerutscht und rund 100 Meter über steiles, felsiges Gelände abgestürzt. Der Bruder des 57-Jährigen alarmierte Samstagnachmittag die Einsatzkräfte, die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte die Leiche des Vermissten rasch lokalisieren. Der Leichnam wurde mittels Tau geborgen und nach Nassereith (Bezirk Imst) geflogen. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

Kletterer abgestürzt

Ebenfalls am Samstag musste ein Oberösterreicher vom Wachauergrat in Dürnstein (Bezirk Krems) gerettet werden. Der 55-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war mehrere Meter tief ins Seil gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde ins Spital nach Amstetten gebracht.