So wird der Autofrühling 2024

OÖNachrichten: Beim demnächst startenden Genfer Autosalon fehlen die großen Marken. Beim Linzer Autofrühling (16. und 17. März) sind hingegen alle wesentlichen Marken an Bord. Woran liegt’s?

Michael Schmidt: Der Linzer Autofrühling ist eine Veranstaltung, die von lokalen Händlern veranstaltet wird – und zwar seit dem Jahr 1971. Beim Autofrühling ist nicht der Hersteller oder der Importeur mit wahnsinnigen Marketingausgaben konfrontiert. Vielmehr befindet sich beim Autofrühling der ortsansässige Händler in einer Gemeinschaft mit allen anderen Ausstellern. Und wir haben entschieden, dass wir einheitliche Stände machen, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Denn die finanzielle Unterstützung der Importeure wird immer geringer oder ist gar nicht mehr vorhanden. Und es ist einfach leichter, mit Händlern, die sich seit 20, 30 oder 40 Jahren kennen, eine vernünftige Veranstaltung durchzuführen.

Gab es Händler, die nicht mehr dabei sein wollten?

Nein, im Gegenteil: Alle Händler waren total begeistert, alle wollten unbedingt dabei sein – egal welche Marke, egal welcher Konzern. Aber halt mit Blick auf die Kosten, um die Ausstellung überhaupt noch durchführen zu können.

Wie werden sich die einzelnen Aussteller heuer präsentieren?

Alle Stände werden gleich ausschauen, so wie in den vergangenen beiden Jahren. Wände, Teppich, Boden und Decke werden bei allen Ausstellern identisch sein. Wir wollen, dass die Autos im Mittelpunkt stehen, nicht der Händler, der das größte Budget hat.

Gibt es heuer Marken, die zum ersten Mal auf dem Linzer Autofrühling zu sehen sein werden?

Ja, nach längerer Abwesenheit ist SsangYong wieder vertreten. Und die chinesische Marke BYD ist zum ersten Mal dabei.

Wird es das Zelt vor dem Design Center wieder geben? Oder eine Außenausstellung?

Zwei Mal nein, aber wir haben erneut Keba gewinnen können. Und der Linzer Spezialist für Elektroauto-Ladelösungen wird auf dem Platz neben dem Design Center 20 Ladepunkte aufbauen. Damit können die Besucher, die mit dem E-Auto kommen, während des Rundgangs ihr Auto gratis laden.

Wie viele Besucher erwarten Sie eigentlich heuer im Design Center an den beiden Ausstellungstagen?

Wir haben im Jahr 2022 rund 12.000 Besucher gezählt, im Vorjahr waren es etwas über 12.000 Besucher. Wenn wir diese Zahl auch heuer wieder erreichen, bin ich sehr froh.

Was werden heuer die wichtigsten Messetrends sein?

Mit Sicherheit die Elektrifizierung der Antriebe. Und es gibt natürlich nach wie vor Besucher, die an außergewöhnlichem Design und PS-starken Motoren Interesse haben. Es wird also sicher vom PS-starken Verbrenner bis hin zum Elektroauto mit hoher Reichweite alles dabei sein. Es wird jeder das für sich passende Fahrzeug finden.

Wie hat denn das heurige Autojahr begonnen?

Tendenziell wird’s besser, es können ja auch alle Marken wieder liefern. Wir haben also die Fahrzeuge wieder bei uns in den Schauräumen. Das Interesse am Auto und die Frequenz in den Schauräumen sind aktuell höher als noch im Vorjahr. Ich glaube daher, dass es ein guter Autofrühling werden wird.

Wird’s 2025 wieder einen Linzer Autofrühling geben?

Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, da unsere Händler mit so großer Begeisterung mitmachen.

