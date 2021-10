Beim Abstieg gestürzt: Bergretter in Hallstatt und Molln gefordert

Zuerst rückten die Bergretter in Molln (Bezirk Kirchdorf) aus, dann kam es in Hallstatt (Bezirk Gmunden) zu einem Einsatz.

Was war passiert? Eine 71-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf hatte gemeinsam mit zwei Frauen eine Wanderung zum Dürren Eck unternommen. Beim Abstieg vom Gaisberg, oberhalb der Mollner Hütte, rutschte die Frau aus und erlitt schwere Verletzungen. Zwölf Bergretter kamen der Verunglückten zu Hilfe und trugen sie zur nächsten Forststraße. Danach wurde die 71-Jährige mit der Rettung ins Klinikum Kirchdorf gebracht.

Eineinhalb Stunden später, gegen 14.30 Uhr, ging bei der Bergrettung in Hallstatt ein Notruf ein. Eine ebenfalls 71-jährige Frau aus dem Bezirk Gmunden wollte mit ihrem 54-jährigen Begleiter vom Wiesberghaus über den markierten Weg ins Tal absteigen, als sie in 1150 Metern Höhe umknickte. Sie verletzte sich so schwer, dass sie nicht mehr selbstständig weitergehen konnte. Fünf Mann der Bergrettung stiegen daraufhin zu der Frau auf und brachten sie mit einer Gebirgstrage und Vakuummatratze zur Forstraße, ehe sie von der Rettung zum Ischler Krankenhaus transportiert wurde.