Beifahrerin bei Pkw-Kollision in Prambachkirchen verletzt

Zur Kollision im Kreuzungsbereich kam es Freitagmorgen in der Gemeinde Prambachkirchen im Freilandgebiet von Oberfreundorf. Eine 52-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land wollte offenbar die Kreuzung Richtung St. Thomas mit ihrem Pkw überqueren. Dabei dürfte sie den Wagen eines 59-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzte Beifahrerin

Dabei wurde die 60-jährige Lebensgefährtin des Lenkers am Beifahrersitz verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in das Klinikum Wels gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem schwerer Sachschaden. Die beiden Pkw-Lenker blieben unverletzt.

