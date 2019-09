Beifahrer bei Unfall im Bezirk Schärding schwer verletzt

Laut Polizei saß der Mann im Wagen seiner 70-jährige Frau, als diese gegen 14.15 Uhr in Zell an der Pram von einer Wiesenzufahrt links auf die Innviertler Straße (B137) abbiegen wollte. Dabei übersah sie den Klein-Lkw eines 38-Jährigen, der in Richtung Andorf unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten und kamen auf einer steil abfallenden Böschung zum Stillstand. Während der 38-Jährige unverletzt blieb und die Frau mit leichten Blessuren davon kam, wurde ihr Mann schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber Europa 3 brachte ihn nach Wels ins Kraneknhaus. Alle Beteiligten leben im Bezirk Schärding. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.