Beifahrer auf A8 durch Windschutzscheibe geschleudert

Ein 20-jähriger Rumäne fuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Innkreis-Autobahn (A8) in Fahrtrichtung Voralpenkreuz. Am Beifahrersitz saß dessen 51-jähriger Vater, hinter saß ein 23-jähriger Rumäne. Vermutlich wegen Sekundenschlafs kam der Autolenker unmittelbar vor der Autobahnabfahrt Haag/H. nach rechts ab und krachte ungebremst in einen Aufpralldämpfer. Der Beifahrer, er dürfte nach ersten Erhebungen nicht angegurtet gewesen sein, wurde durch die Windschutzscheibe geschleudert und kam mehrere Meter vor dem Wagen zu liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus ins UKH Linz geflogen. Der Lenker und der 23-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser eingeliefert. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper