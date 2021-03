Bei Waffenüberprüfung löste sich ein Schuss, Polizist knapp verfehlt

Mittwochvormittag kam die Polizei zu dem Mann nach Hause, um dessen Waffen zu überprüfen. Dabei kam es zu der Schussabgabe. "Aufgrund seines sorglosen Umganges mit seinen Waffen löste sich ein Schuss aus seiner Faustfeuerwaffe", so die Polizei in einer Aussendung. Das Projektil schlug etwa eineinhalb Meter neben einem der Polizisten im oberen Bereich des Waffenschrankes ein, durchschlug diesen und blieb in der Wand stecken. Glücklicherweise kam es durch die Schussabgabe zu keinen Verletzungen. Gegen den Linzer wurde daraufhin ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die elf Waffen sichergestellt. Davon waren zwei Gewehre nicht registriert - der 78-Jährige wird angezeigt.

