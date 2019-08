"Bei uns laufen die Fäden zusammen"

Seit Tagen läuft die Informations-Kampagne, damit die Fahrgäste wissen, was auf sie zukommt. Dass es bis zum 18. August Einschränkungen auf mehreren Strecken in Oberösterreichs Zugverkehr geben wird. Der Grund: eine Umstellung, die den ÖBB-Technikern alles abverlangt. Linz bekommt ein neues Stellwerk.

Freitagmorgen, 7.30 Uhr: der erste Tag der großangelegten Umstellung am Linzer Bahnhof. Christoph Probst ist gefordert: "Wir rechnen mit starkem Reiseverkehr Richtung Prag. Haben allerdings genug Personal und Fahrzeuge zur Verfügung." Er leitet den Schienenersatzverkehr am Linzer Hauptbahnhof.

Die Umstellungsarbeiten starteten um 8 Uhr. Die Pendler zeigten sich bei einem OÖN-Lokalaugenschein gelassen. "Ich wurde bereits vorab gut informiert. Der Umstieg von Zug auf Bus war problemlos", sagte Alexander Jungwirth, Pendler aus Wartberg ob der Aist.

Der Blick hinter die Kulisse

Waren früher noch Fahrdienstleiter und Bahnhofsvorstände für das Stellen von Signalen und Weichen verantwortlich, erledigen heute Maschinen diese Aufgaben. Die dafür notwendigen Befehle kommen aus der Betriebsführungszentrale in Linz."Bei uns laufen die Fäden aus dem ganzen Bundesland zusammen. Von hier aus steuern wir 75 Prozent des Zugverkehrs in Oberösterreich", sagt Josef Pree, Leiter der Betriebsführungszentrale Linz. Die Befehle werden von der Zentrale an das Stellwerk weitergegeben und von dort an die Signale und Weichen der oft mehrere hundert Kilometer entfernten Bahnhöfe gesendet.

Damit die Kommandos im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung verlässlich an Ort und Stelle ankommen, muss nun das Linzer Stellwerk aus dem Jahr 1985 einem moderneren weichen. Nach zweijähriger Bauzeit soll das elektronische Stellwerk am Sonntag in einer Woche ans Netz gehen. Bei der Verkabelung muss jeder Handgriff sitzen.

Mit ihm kann der stetig wachsende Zugverkehr auf der Weststrecke leichter abgewickelt werden. Zusätzlich bildet das Stellwerk die Grundlage für den viergleisigen Ausbau der Weststrecke in Richtung Salzburg. Das mit 1,3 Milliarden Euro veranschlagte Großprojekt startet Anfang September mit der Erweiterung der Westseite des Linzer Hauptbahnhofs. In Folge sollen die Abschnitte zwischen Linz und Marchtrenk sowie Marchtrenk–Wels auf vier Gleise erweitert werden. "Das größte Eisenbahnprojekt Oberösterreichs soll 2026 fertiggestellt werden", sagt ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner.

Betroffene Strecken

Mit der Einbindung des neuen Stellwerks Linz ins ÖBB-Netz kommt es auf folgenden Bahnstrecken zu Einschränkungen:

Weststrecke Linz–Wien (bis 18. August)

Weststrecke Wien–Salzburg (10. August)

Salzkammergutbahn (15. bis 18. August)

Pyhrnbahn (15. bis 18. August)

Summerauerbahn (bis 18. August)

Donauuferbahn (bis 11. August)

Linzer Lokalbahn (Lilo) (15. bis 18. August)

Nähere Infos auf oebb.at (SCOTTY mobil) oder telefonisch unter 05-1717.

