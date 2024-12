Bei Treibjagd: Leiche von vermisstem 85-Jährigen in Vöcklabruck gefunden

Traurige Gewissheit für die Angehörigen eines 85-Jährigen in Vöcklabruck: Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag fehlte von dem demenzkranken Mann jede Spur, am Montag wurde seine Leiche während einer Treibjagd im Pfarrerwald gefunden.

Jäger entdeckten den leblosen Körper gegen 10 Uhr im unwegsamen und abschüssigen Gelände. Laut Polizei dürfte der Senior in dem Waldstück, wo er regelmäßig Spaziergänge unternommen hatte, vom Weg abgekommen sein und sich verirrt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er auf dem steilen Hang zu Sturz kam und dann bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt erfror. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es am Montagabend aus der Landespolizeidirektion.

Erfolglose Suchaktion

Die Feuerwehr Vöcklabruck, das Rote Kreuz samt Suchhunden, Rettungshundebrigade und Polizei hatten am vergangenen Wochenende in einer großangelegten Suchaktion nach dem Mann gesucht. Die Vermisstenmeldung war am Freitagabend eingegangen, zuletzt war der Pensionist am Christtag gesehen worden. Seither war er für seine Angehörigen nicht erreichbar. Rund sechs Stunden lang gaben 125 Einsatzkräfte bei Temperaturen deutlich unter der 0-Grad-Marke ihr Bestes, um den Pensionisten zu finden – vergeblich.

Erst kurz vor Weihnachten nahm die Suche nach einem demenzkranken Mann in Leonding (Bezirk Linz-Land) ein trauriges Ende. Der 76-Jährige war einige Tage zuvor aus dem Kepler Universitätsklinikum verschwunden. Tagelang wurde nach ihm gesucht, bis Kräfte von Polizei und Feuerwehr den Leichnam des Mannes am vierten Adventsonntag in einem Waldstück fanden.

Lokalisierung: Der Vermisste wurde im "Pfarrerwald" im Gemeindegebiet von Vöcklabruck gefunden

