Bei Toilettenpause 20 Meter abgestürzt

Auf dem Heimweg nach Villach machte ein Kärntner Ehepaar am Mittwochabend im Gemeindegebiet von Weyer (Bez. Stey-Land) eine Toilettenpause auf einem Parkplatz. Die 55-jährige Frau ging zum Verrichten der Notdurft in ein Gebüsch, übersah in der Dunkelheit jedoch eine Böschung und stürzte fast senkrecht 20 Meter Richtung Ennsfluss ab. Der 70-jährige Ehemann bemerkte das Unglück und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde aus dem unwegsamen Gelände gerettet und musste schwer verletzt ins Krankenhaus Steyr eingeliefert werden.

