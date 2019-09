Bei Sturz mit Mopedroller: 15-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am gestrigen Sonntag um 17:40 Uhr mit seinem Mofa in Lambach auf der rechten Fahrbahnseite der Gemeindestraße Hofau in Richtung Ortszentrum. Direkt neben ihm fuhr ein 15-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land, mit seinem Mopedroller in die gleiche Richtung.

Um dem 16-Jährigen nicht zu nahe zu kommen, verriss der 15-Jährige seinen Roller nach links und kam dadurch zu Sturz. Dabei wurde er schwer und dessen 14-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide wurden mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.