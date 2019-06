Bei Streit an Haltestelle: Mann zückte Pistole

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag bei einer Straßenbahnhaltestelle in Linz ab. Ein 21-Jähriger aus Linz zückte eine geladene Schreckschusspistole und drohte, einen 57-Jährigen zu erschießen. Der 21-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit dem 57-jährigen Linzer bei der Straßenbahnhaltestelle Simonystraße in Streit geraten. Plötzlich zog der junge Linzer die Waffe und zielte auf seinen Kontrahenten.

Der 21-Jährige wurde nach dem Vorfall festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wird außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, wie die Landespolizeidirektion mitteilt.

Schlägerei in Straßenbahn

Ein weiterer Vorfall in einer Linzer Straßenbahn ereignete sich nur wenige Stunden später. Gegen 23.20 Uhr hatten vier Männer zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn angestänkert und laut beschimpft, wie die Polizei berichtet.

Es kam dann auch zu Handgreiflichkeiten, bei denen einer der beiden attackierten Fahrgäste – ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt – verletzt wurde. Einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stahlen die Täter sein Handy, welches ihm bei dem Angriff aus der Hosentasche gefallen war.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte gegen Mitternacht einen Verdächtigen, einen 19-jährigen Afghanen aus Linz, festnehmen. Er leugnete die Tat, doch die Opfer und eine Zeugin erkannten den jungen Mann eindeutig, wie die Polizei mitteilt.

Der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) forderte gestern strengere Strafen für Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zugleich würden die jüngsten Vorfälle zeigen, dass der weitere Ausbau von Videoüberwachung im öffentlichen Verkehrssystem notwendig sei, sagte Raml.

