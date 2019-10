Bei Schwerpunktaktion: Sechs Drogenlenker angezeigt

Dabei konnten sechs Drogenlenker angehalten werden. Alle Lenker waren männlich, fünf wurden in Wels, einer in Traun angehalten. Ein Drogenlenker in Wels besaß zudem nie einen Führerschein.

In Wels und Linz wurden zwei Alkolenker und in Hörsching ein Lenker ohne Führerschein angehalten. Von einer weiteren Streife der Landesverkehrsabteilung wurde ein Lenker unter Drogeneinfluss auf der A1 im Bereich Ansfelden angehalten. Dieser war durch seine riskante Fahrweise aufgefallen.

Sämtliche Drogenlenker wurden einem Arzt vorgeführt und für nicht fahrfähig befunden. Anschließend wurde bei allen eine Blutabnahme durchgeführt und das Blut der Gerichtsmedizin zur Auswertung übermittelt. Es wurden die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen. Anzeigen werden vorgelegt.

