Bei einer Schlägerei zwischen mehreren russischen Staatsangehörigen, Mitarbeitern eines Lokals und später auch noch anderen Lokalgästen sind in der Nacht auf Sonntag in Linz zumindest drei Personen verletzt worden. Ein 22-jähriger Russe soll dabei mit einem Messer und ein 19-jähriger Russe mit einer Pistole gedroht haben. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Die handgreifliche Auseinandersetzung ereignete sich in einem Lokal in der Wiener Straße.