Bei Rot über die Ampel: 81-Jähriger fuhr in Linz dreijähriges Mädchen an

Furchtbare Szene für eine junge Mutter in Linz: Mit ihrer dreijährigen Tochter überquerte sie am Donnerstagabend auf einem Schutzweg die B139 in Linz. Für die Fußgeher war grün, den Autofahrern zeigte die Ampel Rot.

Ein 81-jähriger Lenker fuhr laut Polizeibericht dennoch über den Schutzweg und erfasste das kleine Mädchen frontal. Das Kind wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen im MedCampus IV behandelt und in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Der 81-jährige hielt nach dem Zusammenstoß zwar den Wagen an, gab aber an, am Unfall nicht beteiligt gewesen zu sein. Zeugenaussagen und die Spuren an seinem Pkw deuteten jedoch auf anderes. "Der 81-Jährige zeigte Symptome einer Beeinträchtigung", hielt die Polizei in einer Presseaussendung fest.

> Video: Dreijährige auf Zebrastreifen angefahren

Alkoholisiert war der Lenker aber nicht, wie ein Test ergab. Doch ein Polizeiarzt stellte bei dem Pensionisten in einer anschließenden Untersuchung "zahlreiche körperliche Gebrechen und eine damit verbunde Fahruntauglichkeit fest."

Der Unfall wirft erneut die Frage auf, ob ältere Menschen ihre Fahrtüchtigkeit verpflichtend überprüfen lassen sollten. Erst vor zwei Wochen hatte war in Salzburg ein 90-Jähriger in eine Menschenmenge gerast. Ein vierjähriges Mädchen war dabei Leben ums Leben gekommen

In etlichen Ländern ist eine solche verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfung längst üblich: So müssen etwa in Italien Führerscheinbesitzer ab 50 alle fünf Jahre zur Kontrolle, ab 70 alle drei und ab 80 alle zwei Jahre. Noch strikter wird dies in Spanien vorgeschrieben, wo man bereits mit 45 Jahren zum Fahrtüchtigkeitstest antreten muss. Ab dem 70. Lebensjahr wird dann eine Überprüfung im Zweijahresrhythmus vorgeschrieben, in Schweden, Großbritannien und Griechenland alle drei Jahre.

Der Linzer Verkehrspsychologe Peter Jonas vom Institut Gute Fahrt hält derartige Regelungen für "sehr sinnvoll", wie er sagt: "Denn ab 75 Jahren ist die Unfallhäufigkeit bezogen auf die gefahrenen Kilometer etwa gleich hoch wie bei einem 20-jährigen Lenker." Während die Unfälle von jungen Lenkern aber vorwiegend aus riskantem Verhalten resultieren, würden Senioren vornehmlich Unfälle im Kreuzungsbereich verursachen, wo es um Konzentration und Überblicksgewinnung gehe, sagt Jonas.

Seine Forderung: "Eine ärztliche Untersuchung ab dem 75. Lebensjahr, die alle fünf Jahre wiederholt werden muss." (nieg)

Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Markus Staudinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.