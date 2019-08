Bei Nachtwanderung verirrt: Suchaktion in Grünau nahm glückliches Ende

Eine Nacht- und Nebelaktion löste die groß angelegte Suchaktion aus: Es war stockfinster, als sich ein 27-Jähriger die Bergschuhe schnürte. Sein Ziel, die auf 1637 Metern Höhe gelegene Pühringerhütte, war etwa vier Gehstunden entfernt. Der Einheimische wollte dort jemanden besuchen. Als er aber nicht wie vereinbart auf der Hütte ankam, schlug man von dort Alarm.

Zahlreiche Einsatzkräfte, Suchhunde und der Polizeihubschrauber machten sich am Vormittag auf die Suche nach dem Vermissten. Gegen 15.30 Uhr hatten sie schließlich Erfolg. Sie spürten den jungen Mann auf einem Forstweg auf und begleiteten ihn zurück ins Tal. Der 27-Jährige war wohlauf und gab an, dass er in der Finsternis offenbar den falschen Weg eingeschlagen hatte. Irgendwann habe er die Orientierung verloren, sodass er offenbar mehrmals im Kreis gelaufen war. Den Bergrettern erzählte er, dass er in der Nacht wegen heftiger Regenschauer mehrmals in Höhlen Unterschlupf suchen musste.

Eigentlich hatte der 27-Jährige geplant, um vier Uhr Früh aufzubrechen. Weil er aber ganz spontan deutlich früher losmarschiert ist, hatte er auf seine Stirnlampe vergessen. Deshalb verwendete er sein Handy, um den Weg auszuleuchten. Aber auch darauf musste er nach kurzer Wanderung verzichten: Zuerst ging der Akku aus, dann ist ihm das Mobiltelefon auch noch aus der Hosentasche gerutscht.

Suchaktion in Grünau Bild: Matthias Lauber