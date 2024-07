Bei Hitze in Auto eingesperrt: Wanderer kauften Ziegenbock "Andreas" frei

Andreas fürchtete um sein Leben – und das völlig zu recht: Der junge Ziegenbock war am Montagnachmittag bei Temperaturen von annährend 30 Grad in einem Auto eingeschlossen, das auf dem Parkplatz eines Wirtshauses im Raum Gmunden in der prallen Sonne abgestellt war. Lautstark meckernd zog das Jungtier die Aufmerksamkeit von zwei Wanderern auf sich. "Der Bock war natürlich in Panik, in den Auto muss es ja furchtbar heiß gewesen sein", sagt Doris Hofner-Foltin vom Tierparadies-Schabenreith, die von dem Ehepaar zu Hilfe gerufen wurde.

Für 70 Euro freigekauft

Die beiden Wanderer machten sich sofort auf die Suche nach dem Besitzer des Wagens und fanden ihn wenig später in einem nahen Gasthaus bei einem kühlen Getränk. Die Aufregung konnte der Halter des Tieres nicht nachvollziehen. "Der Bock wird eh morgen geschlachtet", soll er zu den Tierfreunden sinngemäß gesagt haben. Entsetzt von dieser Gleichgültigkeit setzten die beiden alles daran, den jungen Bock zu retten. Für 70 Euro kauften sie das erschöpfte, verängstige und dehydrierte Tier frei – und retteten ihm so das Leben.

Andreas erholt sich nun im Tierparadies Schabenreith von den Strapazen. Bild: Tierparadies Schabenreith

Es wurde am selben Nachmittag von Tierrettern abgeholt und in das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gebracht. Dort kann sich Andreas, wie das Tier getauft wurde, nun von den Strapazen erholen. "Eine Zeit lang muss er noch alleine im Stall bleiben. Wenn er dann kastriert ist, kann er zu seinen Artgenossen", sagt Hofner-Foltin.

Tierschutz-Landesrat Michael Lindner zeigte sich indes über die Sorglosigkeit im Umgang mit Tieren entsetzt. "Was hier passiert ist, darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ein fahrlässiger Umgang mit Tieren an heißen Tagen ist kein Kavaliersdelikt, sondern Tierquälerei", wird Lindner in einer Aussendung zitiert.

