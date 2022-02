Bei Forstarbeiten gestorben: Tiefe Trauer in Wilhering

"Er war sehr hilfsbereit und bei uns im öffentlichen Leben sehr verankert", sagte der Bürgermeister von Wilhering, Mario Mühlböck, am Donnerstag. Die traurige Nachricht von Wolfgang P.s tödlichem Forstunfall hatte sich in der kleinen Marktgemeinde im Bezirk Linz-Land rasch herumgesprochen. Dementsprechend groß sei die Betroffenheit, sagte Mühlböck. Der ganze Ort stehe in tiefer Trauer.