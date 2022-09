Am Montag vor einem Jahr fand in Oberösterreich – wie alle sechs Jahre – die Wahl-Trilogie statt: Landtag, Gemeinderat und Bürgermeister wurden gewählt. In den Tagen danach – in zahlreichen Gemeinden gab es Stichwahlen – standen 102 neue Ortsvertreterinnen und Ortsvertreter fest. Bei 438 Gemeinden und Städten im Bundesland bedeutete das beinahe in jeder vierten Kommune einen Wechsel.