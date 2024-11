Bei dichtem Nebel: Kollision in Frankenmarkt endete für Motorradfahrer (25) tödlich

Das Wendemanöver eines Traktorfahrers bei dichtem Nebel ist einem jungen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck am Montagvormittag zum Verhängnis geworden: Der 25-Jährige war gegen 8:50 Uhr auf der L 1282 in Richtung Schneegattern unterwegs, als es an der Kreuzung mit der Reitweg Gemeindestraße zu einem folgenschweren Unglück kam. Ein Traktorfahrer hatte just in diesem Moment versucht, sein Gespann – bestehend aus Zugmaschine und Traktorgrader – im Kreuzungsbereich zu wenden. Dabei ragte das Arbeitsgerät auf die Gegenfahrbahn.

Wegen des dichten Nebels bemerkte der Motorradfahrer das Hindernis nicht, prallte gegen das Schild des Graders und wurde von seinem Bike geschleudert, bevor er einige Meter weiter an der linken Fahrbahnseite zu liegen kam. Zeugen eilten zu Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Doch weder Sanitäter des Roten Kreuz Frankenmarkt noch Notarzt und Gemeindemediziner konnten den 25-Jährigen noch retten. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit.

