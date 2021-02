Bei "Aussprache" niedergestochen

Der Treffpunkt beim Schlosspark in Ebelsberg und die Uhrzeit – Sonntagfrüh gegen vier Uhr – ließ schon befürchten, dass Blut fließt: Ein 16-jähriger Wiener afghanischer Herkunft und ein 19-jähriger Syrer hatten im Streit um ein Mädchen eine "Aussprache" im Park vereinbart. Bei der Begegnung zückte der 16-Jährige ein Messer und stach auf seinen Rivalen ein. Als dessen Freund, der im Auto gewartet hatte, zu Hilfe eilte, nahmen der Wiener Teenager und ein Begleiter Reißaus. Ihr Opfer ließen sie in einer Blutlache zurück. Der Begleiter des niedergestochenen Syrers, ebenfalls ein Afghane, rief mit dem Handy Polizei und Rettung, die den Schwerverletzten in den Med Campus Linz brachte. Die Polizisten des Postens Kleinmünchen und der Sondereinheit fanden in Tatortnähe das Messer und forschten dann den Tatverdächtigen über soziale Medien anhand der Zeugenaussagen aus. Der 16-jährige Wiener wurde in einer Wohnung mit seinem 15-jährigen Begleiter, einem Linzer afghanischer Herkunft, festgenommen. Die Beamten fanden an seinem Körper Wunden, die er sich bei der Messerattacke offenbar selber zugefügt hat.

Fernfahrer gerieten in Streit

Freitagabend, das Wochenendfahrverbot stand bevor – da lagen bei einem 52-jährigen Lkw-Chauffeur aus Rumänien bei der Parkplatzsuche die Nerven blank. Weil ihm ein anderer Brummi-Fahrer, ein 44-jähriger Rumäne, bei einer Raststätte in Wels einen Stellplatz weggeschnappt hatte, griff er diesen mit einem Messer an und fügte ihm Schnittverletzungen an der linken Hand zu. Der 52-Jährige floh mit seinem Lkw-Zug auf die Autobahn und wurde von Polizeistreifen gestellt. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

Beziehungszwist mit Messer

Eine 27-jährige Frau aus Bangladesch beschuldigte ihren gleichaltrigen Freund, einen Landsmann, bei der Polizei, dass er sie in ihrer Welser Wohnung bei einem Beziehungsstreit mit einem Messer bedroht habe. Bei der Einvernahme sagte der Mann, er sei von der 27-Jährigen auch mit einem Messer bedroht worden. Die Staatsanwaltschaft ließ ihn in die Justizanstalt Wels überstellen. (feh)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.