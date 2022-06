Bei 29 Einbrüchen 300.000 Euro Schaden angerichtet

PERG/SANKT PÖLTEN. Buchstäblich mit der Brechstange haben fünf rumänische Einbrecher einen Schaden von mehr als 300.000 Euro angerichtet. Bei insgesamt 29 Coups in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark erbeuteten die Beschuldigten Wertsachen und vor allem Bargeld in Höhe von 130.000 Euro.

17 Mal schlugen die Täter in Oberösterreich zu, jeweils sechs Einbruchsdiebstähle wurden im Raum von St. Pölten und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld begangen.

Besonders hatten es die fünf Tatverdächtigen auf Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sowie Autohäuser abgesehen. Es sei ihnen vor allem darum gegangen, Bargeld zu erbeuten, sagt Chefinspektor Rudi Frühwirth vom oberösterreichischen Landeskriminalamt im OÖN-Gespräch.

Auch Tresor geknackt

So drangen sie beispielsweise im Bezirk Perg in ein Autohaus ein, wo sie mit Gewalt einen Tresor knackten. Darin lag Bargeld in Höhe von rund 80.000 Euro. In einem Fall stahlen die Rumänen auch ein Auto, der in Vöcklabruck erbeutete Wagen konnte schließlich in Schwertberg sichergestellt werden.

Wie die Kriminalisten den Tätern auf die Spur kamen, will der Chefinspektor nicht verraten. Nur so viel: Einer der fünf konnte im Raum von Perg aufgespürt werden. "Und dann haben wir uns angeschaut, wer seine Freunde sind." Die zum Teil bereits in Oberösterreich wohnhaften Rumänen stammen aus derselben Heimatregion, sie seien aber nicht verwandt. Einem ist die Flucht gelungen. Die übrigen vier Männer, zwischen 22 und 40 Jahre alt, sind in die Linzer Justizanstalt eingeliefert worden.