Begehrter denn je: Ansturm auf die Polizeischulen

Im Vorjahr haben sich in ganz Österreich 9006 Männer und Frauen für einen Ausbildungsplatz bei der Polizei beworben – mehr denn je, so das Innenministerium.

Auch in Oberösterreich konnte die Polizei bei der Wahl ihrer zukünftigen Kollegen aus dem Vollen schöpfen. 1130 Bewerber gab es 2019, von denen 280 ihre zweijährige Grundausbildung in den Sicherheitsakademien in Linz und seit Herbst erstmals auch in Wels starteten.

"Für den Boom gibt es mehrere Gründe. Der Beruf des Polizisten ist eine sehr herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit, die bei manchen die Abenteuerlust weckt. Es ist aber auch ein Beruf, der sehr hohes Ansehen genießt, denn 93 Prozent der Menschen vertrauen uns", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Doch was ist die wichtigste Eigenschaft, um als Polizist geeignet zu sein? "In Wahrheit muss man als Polizist die Menschen mögen. Die Interaktion mit einem Gegenüber ist täglich mehrfach da. Neben dem täglichen Bürgerkontakt muss man auch innerhalb der Organisation im Team arbeiten", sagt Pilsl. Der Schutz der Menschenrechte stehe an oberster Stelle, und das werde die Polizei auch weiter mit Nachdruck verfolgen, so der oberste Polizist des Landes.

Regierung hält Kurs

Bereits im März beginne der nächste Lehrgang mit 28 Polizeischülern. In Summe erwartet Pilsl für dieses Jahr "zumindest wieder die Anzahl" an Neuaufnahmen wie 2019. "Wichtig ist, dass es im Zuge der Regierungsverhandlungen gelungen ist, die festgesetzten Zahlen der vorherigen Regierung beizubehalten und wir damit weiterhin eine volle Aufnahmeoffensive haben", sagt Pilsl. Auch wenn in den nächsten drei, vier Jahren viele Beamte in Pension gehen, werde am Ende durch die Neuaufnahmen ein massives Plus an aktiven Polizisten herauskommen.

Österreichweit sind von den gut 9000 Bewerbern 2064 Männer und Frauen bei der Polizei aufgenommen worden. Das rege Interesse ist laut Innenministerium auch auf das neugestaltete Aufnahmeverfahren und Werbekampagnen für den Beruf Polizist zurückzuführen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.