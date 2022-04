Befreiungsfeier in Mauthausen: Russische Abordnung ausgeladen

In einem persönlichen Mail haben das Mauthausen Komitee Österreich, das Internationale Mauthausen Komitee und die Gedenkstätte die Botschafter Russlands und Weißrusslands gebeten, nicht an der traditionellen Befreiungsfeier am 15. Mai in der KZ-Gedenkstätte teilzunehmen. Auf diese Vorgehensweise haben sich die drei Organisationen aufgrund des Kriegs in der Ukraine verständigt. Hilfsorganisationen, Überlebende und deren Angehörige aus Russland seien aber ausdrücklich willkommen, heißt es in einer Aussendung.

In der gemeinsamen Erklärung erinnerten die Institutionen an den Beitrag der Sowjetunion im Kampf gegen den Nationalsozialismus und bei der Befreiung von Konzentrationslagern. "Was allerdings den Krieg Russlands gegen die Ukraine betrifft, können wir angesichts der ausgeübten ungerechtfertigten Gewalt und schwerster Verletzungen der Menschenrechte nicht umhin, diesen mit aller Deutlichkeit zu verurteilen", heißt es weiter.

Laut Willi Mernyi, dem Vorsitzenden des Mauthausen Komitees Österreich, wäre eine Teilnahme der beiden Länder mit dem Mauthausen-Schwur der überlebenden Häftlinge nicht vereinbar gewesen.

Seit 1945 wird jedes Jahr am 15. Mai die Befreiung der Häftlinge von Mauthausen – unter ihnen viele Soldaten aus dem heutigen Russland und der Ukraine – gefeiert. Traditionell nehmen Abordnungen aus den Herkunftsländern der Opfer teil und legen Kränze an den verschiedenen Denkmälern nieder. Um trotzdem der sowjetischen Opfer zu Gedenken, will das Komitee diese Rolle übernehmen.

Gedenkzug am 15. April

Die Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die heuer unter dem Motto „Politischer Widerstand“ steht, findet als Gedenkzug statt. Start ist um 11 Uhr an der Stätte. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Parkplätzen stellt das Komitee einen Shuttle-Service vom Einkaufszentrum Donaupark zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter befreiungsfeier.at