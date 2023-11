Bedarf steigt: In 10 Jahren werden 10.000 Blutkonserven pro Jahr mehr gebraucht

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. "64 Prozent unserer Blutkonserven gehen an die Bevölkerungsgruppe 65 plus, die in den nächsten 10 Jahren um 28 Prozent zunehmen wird. Das heißt für Oberösterreich, dass wir pro Jahr 10.000 Blutkonserven mehr benötigen", heißt es aus der Blutzentrale Linz. Also rund 60.000 - 65.000 statt bisher zwischen 50- und 55.000 Blutkonserven pro Jahr. An sich schon eine Herausforderung.