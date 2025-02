Routinekontrolle in Linzer Museumssstraße: Diebesgut und Crystal Meth gefunden

Davon berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Um 0:50 Uhr wurde ein 26-jähriger Linzer in der Museumstraße von Polizisten zu einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Der junge Mann war in Begleitung eines 31-jährigen Linzers als Beifahrer sowie eines 33-jährigen Kosovaren, ebenfalls wohnhaft in Linz.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer ohne Führerschein unterwegs war, die Lenkberechtigung war ihm bereits entzogen worden. Außerdem waren deutliche Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung festzustellen, so die Polizei. Der Fahrer verweigerte sowohl den Drogenschnelltest als auch die Vorführung zum Amtsarzt zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit.

Gestohlener Führerschein, E-Card und Bankomatkarte

Im Rahmen einer anschließenden Personen- und Fahrzeugdurchsuchung wurden in der Geldbörse des Fahrers ein gestohlener Führerschein sowie eine gestohlene E-Card gefunden. In der Geldbörse des 31-jährigen Beifahrers fanden die Beamten eine gestohlene Bankomatkarte.

Bei sich hatte er eine Tasche mit verschiedenen Bundesheer-Utensilien, die im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in Linz Ende Dezember 2024 stehen. Der 31-Jährige hatte drei kleine Säckchen mit Crystal Meth dabei.

Die Polizei stellte sämtliche gestohlene und verbotene Gegenstände sicher. Dem Fahrzeuglenker wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Die Männer werden wegen mehrerer Straftaten, darunter Diebstahl und Drogenbesitz, angezeigt.

