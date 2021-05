Baustellen-Fahrzeug prallte frontal gegen Auto mit Baby an Bord

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Montagabend mit einem Baustellenfahrzeug auf der Attersee Straße (B151) im Gemeindegebiet von Innerschwand. Am Beifahrersitz saß ein 17-jähriger Arbeitskollege. Vor den beiden fuhr ein 21-Jähriger aus Salzburg. Dieser wollte links in einen Güterweg abbiegen. Da der Salzburger jedoch im Rückspiegel bemerkte, dass sich das Fahrzeug des 17-Jährigen sehr dicht hinter seinem Auto befand, entschied er sich, den Abbiegevorgang abzubrechen und geradeaus weiterzufahren.

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 17-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus. Dort prallte er frontal gegen ein Auto. Darin saßen die 18-jährige Lenkerin, eine 18-jährigen Beifahrerin und deren elf Monate altes Baby, alle aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die beiden Autolenker sowie die Beifahrerin der 18-Jährigen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.