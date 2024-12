"Mordsglück gehabt": Baumstumpf schlug über schlafendem Ehepaar ein

Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar aus Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) wenige Tage vor Weihnachten. Der 66-Jährige und seine gleichaltrige Frau hatten friedlich in ihrem Doppelbett geschlafen, als sie am Mittwoch gegen 5.40 Uhr wachgerüttelt wurden – im wahrsten Sinne des Wortes: Ein tonnenschwerer Baumstumpf war mit einer derartigen Wucht gegen ihr Haus in der Ortschaft Steinleiten gedonnert, dass ein großes Loch in der Mauer entstand.