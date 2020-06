Baulöwe und Modedesigner: 47-Jähriger ergaunerte mehr als 100.000 Euro

Der Mann war dabei sehr kreativ: Er erzählte seinen drei Lebensgefährtinnen, mit denen er gleichzeitig eine Beziehung hatte, er sei vermögend. Er habe eine Finca auf Mallorca, besitze mehrere Motorradgeschäfte, er würde einen Campingplatz in Ungarn erben, er baue eine große Halle in Texas und würde als Modedesigner für prominente Labels arbeiten.

Doch in Wahrheit war der 47-Jährige meist arbeitslos, einschlägig vorbestraft und zwischenzeitlich auch in Haft. Noch vom Gefängnis aus und während seiner Freigänge habe er die Betrügereien begangen, so die Polizei. Er schaffte es, dass seine Lebensgefährtinnen aus Liebe seinen Lebensunterhalt finanzierte. Er "borgte" sich auch immer wieder Geld. Eine von ihnen zahlte eine "Harleyhütte", eine andere kaufte ihm ein Auto und ein Motorrad, obwohl er nicht einmal einen Führerschein für letzteres besitzt. Der Mann soll auch eine Bekannte, eine Firma und mehrere Handwerksbetriebe um ihr Geld bzw. ihre Waren gebracht haben. Eine seiner Lebensgefährtinnen soll der 47-Jährige mehrmals vergewaltigt, sie und ihren Sohn bedroht und gestalkt haben. Der Verdächtige sitzt nun wieder in der Justizanstalt Linz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.