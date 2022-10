Hintergrund des Antrags sind die nur leicht sinkende Zahl der Umwidmungen, obwohl es in Oberösterreich enorme Baulandreserven gibt. Die Grünen fordern deshalb einen rückwirkenden Eingriff in länger als zehn Jahre ungenutztes Baugründe (Details dazu lesen Sie hier). Im Ausschuss für Standortentwicklung blieben sie damit in der Minderheit. SPÖ und MFG haben zugestimmt, ÖVP und FPÖ dagegen.