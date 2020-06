Bauernhofbrand: "Gerettet, was zu retten war"

Es war einer jener Einsätze, die von den Feuerwehren standardmäßig geübt werden: Ein Bauernhofbrand in Bernhardschlag in der Urfahraner Gemeinde Vorderweißenbach beschäftigte gestern 14 Feuerwehren. "Retten, was noch zu retten ist", so lautete dabei die Devise der Einsatzkräfte.

Gegen 6 Uhr ist auf dem Bauernhof im Ortsteil Bernhardschlag ein Feuer ausgebrochen. "Beim Eintreffen der ersten Wehren stand der Wirtschaftstrakt bereits in Vollbrand", schilderte Johannes Enzenhofer, Bezirkskommandant in Urfahr-Umgebung, den Einsatz. Der allein lebende Landwirt konnte aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Auch zwei Kühe konnten gerettet werden. Verletzt wurde niemand.

Wasserversorgung schwierig

Die Wasserversorgung sei in diesem Abschnitt des Bezirkes eine große Herausforderung, die nur mit entsprechender Planung und Übung zu bewerkstelligen sei. "Erst im Vorjahr haben die Kameraden der ortsansässigen Feuerwehr diesen Bereich verstärkt beübt", lobt Enzenhofer den Einsatz der lokalen Feuerwehren und erinnert auch an die Wichtigkeit des vorbeugenden Brandschutzes: "In diesem Bereich gibt es zum Beispiel eine Übergabestation vom Hochbehälter. Dabei muss natürlich gewährleistet sein, dass kein Löschwasser ins Trinkwasser gelangt", erklärte der Bezirkskommandant. Dazu wurden lange Löschwasserleitungen von bestehenden Teichen gelegt. "Darum waren auch 14 Feuerwehren im Einsatz. Dieser Einsatz hat uns gezeigt, wie wichtig unsere Feuerwehren sind, die auf die Löschwasserversorgung spezialisiert sind. Mit Tankwägen allein hätten wir den Brand nicht so schnell bewältigt", sagte Enzenhofer.

Ursache des Großbrandes war laut Brandsachverständigem ein technischer Defekt in der Elektroinstallation.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at