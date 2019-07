Bauernhof brannte ab

Noch immer gibt es keine Klarheit, warum am Freitagabend gegen 22 Uhr auf einem Bauernhof in Lochen (Bezirk Braunau) ein Feuer ausgebrochen ist. Vermutlich sei der Brand in einem Lager für Strohballen entstanden, heißt es von der Polizei. Um die Ursache zu klären, seien weitere Untersuchungen nötig. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt.

Bei dem Feuer waren drei Wirtschaftsgebäude des Hofes bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnten 200 Feuerwehrleute von elf Feuerwehren verhindern. Der Einsatz wurde erst am Samstagabend beendet.

Mitgeholfen haben auch 27 Bauern aus der Nachbarschaft: Weil der nahe Bach zu wenig Löschwasser bot, fuhren sie mit ihren Güllefässern zu Weihern und holten das nötige Löschwasser. Personen wurden nicht verletzt, 70 Hühner und vier Schweine konnten nicht mehr gerettet werden und verendeten.

