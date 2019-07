Bauern fördern mit Blumenwiesen Artenvielfalt

"Wir sind begeistert, dass ihr auf dieses Thema setzt", sagte Gerald Pfiffinger vom Umweltdachverband gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz mit Kammerpräsidentin Michaela Langer-Weninger und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger.

Das Duo stellte das Projekt "Abgestufte Grünlandwirtschaft" vor, das statt Intensivwirtschaft mit vier bis fünf Grasschnitten pro Jahr mehr Blumenwiesen und Artenvielfalt bringen soll.

Das sei keine direkte Antwort auf gesellschaftliche Kritik an der Silagewirtschaft, bei der wegen der vielen Grasschnitte keine Blumen mehr erblühen können, sagte der Landesrat. Die Bauern erhielten mit dem Projekt jedoch Handwerkszeug, um auf Temperaturanstieg, Dürren und Vegetationsänderung zu reagieren. Hiegelsberger: "Wir können der Gesellschaft zeigen, dass wir verstanden haben, was sich in der Natur ändert."

Ziel sei eine "standortangepasste Landwirtschaft", sagte Johann Gaisberger, Direktor der Bioschule Schlägl, der das Projekt ab 2016 gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau und Birdlife entwickelt hat. Der Bauer solle seine Flächen analysieren, eine Nährstoffbilanz erstellen und danach nutzen. Er soll seine guten Wiesen intensiv bewirtschaften, seinen Wirtschaftsdünger auf sie konzentrieren und damit Quantität und Qualität des Futters optimieren. Im Gegenzug könne er auf schlechten Standorten die Bewirtschaftung reduzieren. Das ermögliche Blumenwiesen und Artenvielfalt. 13 Bauern, großteils aus dem Mühlviertel, machen derzeit mit und haben bisher im Schnitt rund 20 Prozent ihrer Wiesenflächen auf die Ökologie ausgelegt.

Diese werden nur noch zwei- bis dreimal im Jahr gemäht. Es entsteht vor allem Raufutter, das Wiederkäuer mit wichtigen Mineralstoffen versorgt. Milchproduktion erfordere jedoch hohen Eiweißgehalt, und den bringe nur junges Gras, das überwiegend zu Silage verarbeitet wird.

Besseres Futter für die Tiere

Das Modell werde je nach Betrieb und Region unterschiedlich umsetzbar sein, sagte Peter Frühwirth von der Landwirtschaftskammer. Es sei ein langfristiger Umstellungsprozess. Für die Bauern gibt es Beratung und ein Berechnungstool, aber keine Fördermittel. Der "abgestufte Wiesenbau" soll sich über optimalen Betriebsmitteleinsatz und besseres Futter rechnen. "Wir sind guten Mutes, dass sich hier Ökologie mit Ökonomie vereinen lässt", so der Vertreter der Natur- und Umweltorganisationen. In Oberösterreich werden 220.000 Hektar Grünland und 300.000 Hektar Acker bewirtschaftet.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at