Bauern auf der Suche nach zusätzlichem Standbein

Es ist ein neuer Weg für die rund 30.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Oberösterreich: Urlaub am Bauernhof, die Haltung von Einstellpferden, die Direktvermarktung ihrer Produkte. Viele Bauern etablieren eine Erwerbskombination auf ihrem Hof, um die finanzielle Existenz ihres Betriebs mit einem weiteren Standbein abzusichern. Die zusätzliche Belastung, die damit einhergeht, ist aber mit neuen Herausforderungen verbunden.

"Die größte Sorge der Bauern sind die starken Schwankungen der Erzeugerpreise, deren Ursachen zunehmend komplexer werden und denen die Landwirte voll ausgeliefert sind", sagt Brigitte Kuttner-Raaz. Hinzu komme, dass vor allem die jüngere Generation höhere Ansprüche an die Balance zwischen Arbeitszeit und Freizeit stelle.

Die Anfragen bei der Unternehmensberaterin, die auf die Sparte Pferdehaltung spezialisiert ist, sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. "Die Überlegung, zu einer Dienstleistung wie dem Einstellen von Pferden mit einer planbaren monatlichen Gebühr zu wechseln, ist verständlich", sagt sie. Rund 4200 Euro pro Jahr verdiene ein Landwirt pro Pferd. Aber die Empfehlung an landwirtschaftliche Betriebe, neue Wege zu gehen, führe viele Bauern in unsicheres rechtliches Terrain.

Die gewerbliche Tätigkeit könne nur einen kleinen Teil zum Gewinn beitragen. Das aktuelle Regierungsprogramm sieht die Anhebung der Umsatzgrenze für landwirtschaftliche Nebentätigkeiten auf 40.000 Euro vor. "Der erste Schritt ist die Sicherung der finanziellen Mittel in der gemeinsamen Agrarpolitik. Auch die Finanzierung der Übergangsjahre 2021 und 2022 muss gesichert sein", sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP).

Die Verbraucher müssten sich klarmachen, so Kuttner-Raaz, dass unsere Lebensmittel bald aus Ländern mit weniger strengen Umwelt-, Tierwohl- und Sozialauflagen kommen, wenn sich das Kaufverhalten nicht ändere.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.