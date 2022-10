Bauer in Altmünster von mehreren Kühen überrannt

Zu dem Vorfall war es um 10.30 Uhr in Altmünster (Bezirk Gmunden) gekommen. Laut Polizei hatte der 66-jährige Landwirt gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Weidevieh verladen, als die Tiere plötzlich unruhig wurden. In dem Durcheinander stürzte der Bauer und wurde von mehreren Kühen überrannt. Er hatte großes Glück im Unglück: Wie die OÖN aus dem Salzkammergut Klinikum erfuhren, schwebt der Patient nicht in Lebensgefahr. Er wird stationär behandelt, schwere Verletzungen soll er aber nicht davongetragen haben.