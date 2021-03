Bauarbeiter stürzte vor den Augen des Bruders tödlich ab

Seinen schweren Verletzungen ist ein 61-jähriger Arbeiter Mittwochmittag im Klinikum Wels erlegen. Der Mann hatte gemeinsam mit zwei Kollegen ein Gerüst an einer Baustelle in Wels abgebaut. Während der Kranfahrer die Bauteile aus der Verankerung hob, arbeiteten der 61-jährige Türke und sein 52-jähriger Bruder auf dem Gerüst. Da der Kranfahrer keine freie Sicht hatte, wurde er vom 52-Jährigen eingewiesen, als es zu der Tragödie kam.

Bild: Matthias Lauber

Der Kran hatte sich an einem Bauteil verhängt und hob auch das Bauteil hoch, auf dem der 61-Jährige stand. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen seines Bruders kopfüber zehn Meter in die Tiefe. Seine Kollegen verständigten die Rettung, die den Mann noch an Ort und Stelle stabilisieren konnte und ins Klinikum Wels brachte, wo er später verstarb.