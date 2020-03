Bauakten-Affäre: Haimbuchner verteidigt Prüfer

Wie die OÖN exklusiv berichteten, waren Bauakte am Gemeindeamt in Windischgarsten Jahre hinweg verschlampt worden, wodurch der Gemeinde ein Schaden von mindestens 70.000 Euro an entgangenen Gebühren erwachsen ist. Für Haimbuchner gilt es jetzt zu klären, "wie weit die Gemeinde Windischgarsten Aufforderungen der BH Kirchdorf nachgekommen ist." Haimbuchner hat nun die zuständige Landesabteilung beauftragt, von der Gemeinde Windischgarsten eine Sachverhaltsdarstellung einzuholen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.