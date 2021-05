Batterie explodiert - Arbeiterin verletzt

Die 40-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war am Mittwoch gegen halb vier Uhr mit Reinigungsarbeiten in einem Firmengebäude in Steyrermühl beschäftigt. Da sie Probleme mit ihrer Arbeitsmaschine, einer handgeführten Bodenscheuer-/Saugmaschine, hatte, öffnete sie das Batteriefach der Maschine. Genau in diesem Moment und aus bislang ungeklärter Ursache explodierte dabei ein Teil von einer der beiden verbauten 12V-Batterien. Durch die Explosion erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.