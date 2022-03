Basejumper verlor Kontrolle - Freund musste Absturz mitansehen

Der 32-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land stieg am Nachmittag von Fuschl aus über eine Forststraße auf die Drachenwand zum sogenannten Basejumper-"Exit Point" auf. Er plante einen Sprung mit einem Wingsuit-Anzug hinab auf eine Wiese in der Nähe des Drachenwand-Parkplatzes in Sankt Lorenz. Sein 34-jähriger Freund beobachtete den Sprung auf dem Parkplatz.

Über der Wiese des geplanten Landeplatzes öffnete der 32-Jährige den Fallschirm. Dabei dürfte es zu einem sogenannten Twist gekommen sein, wodurch sich die Leinen verdrehten und der Pilot den Schirm nicht mehr steuern konnte. Der 32-Jährige sank mit hoher Geschwindigkeit und schlug unweit von seinem Freund auf. Dieser leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der Basejumper erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber zum UKH nach Salzburg geflogen.