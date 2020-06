Banküberfall mit Bombendrohung: Täter nach wenigen Minuten gefasst

"Geld her, oder ich zünde die Bombe". Es ist 11.40 Uhr, als ein junger Mann Freitagvormittag die Sparkassen-Filiale im beschaulichen Linzer Stadtteil Keferfeld betritt. Die Augen sind von einer Sonnenbrille verdeckt, sein Gesicht unter einer Schutzmaske verborgen.

Die Bombe, die er zu zünden droht, legt der Bankräuber auf das Kassenpult. Dann richtet er eine Schreckschusspistole gegen die Angestellten. "Geld her", fordert er noch einmal. Die Angestellten zögern keine Sekunde: Ein Mitarbeiter händigt dem Mann Bargeld aus der Kassenlade aus, der maskierte Täter stopft das Geld in einen schwarzen Müllsack und flüchtet. Die vermeintliche Bombe lässt er in der Bank zurück.

Flucht dauert nur Minuten

Nur wenige Minuten später sind zahlreiche Polizisten vor Ort, die Gegend rund um die Bank wird großräumig abgesperrt. Der Verkehr im Linzer Stadtteil Keferfeld kommt zum Erliegen.

"Schon wieder ein Überfall. Was ist denn derzeit los? Ich hoffe, sie haben die Täter gleich", sagt eine Anrainerin, die entgeistert vor dem Absperrband stehen bleibt. Ihr Wunsch erfüllt sich nur wenige Minuten später: In der Landwiedstraße wird rund zwanzig Minuten nach der Tat eine 23-jährige Frau aus Linz, die mit einem Fahrrad unterwegs war, festgenommen. Im Anhänger ihres Rads befindet sich eine Sporttasche: Die Beamten finden dort sowohl die gesamte Beute, als auch die Utensilien, die beim Raub verwendet wurden, sowie die Schreckschusspistole.

"Es hat sich schnell herausgestellt, dass der Mann eine Komplizin hatte und ihr die Beute übergab. Die Frau ist schließlich auf dem Rad geflüchtet", sagt David Furtner, Sprecher der Polizei Oberösterreich. Auch die Flucht des Haupttäters dauert nicht viel länger: Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind wiederum wenige Minuten später erfolgreich: Ein 25-jähriger Mann aus Linz wird festgenommen. Er ist sofort geständig.

Video: Bankräuber und Komplizin nach Überfall auf Linzer Sparkasse gefasst

Die vermeintliche Bombe, ein länglicher schwarzer Gegenstand, befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Bank.

Attrappe, Marke: Eigenbau

"Wir nehmen eine Bombendrohung immer ernst und müssen vom Schlimmsten ausgehen. Darum haben wir auch die Experten zur Entschärfung angefordert", sagt Furtner.

Diese können bald Entwarnung geben: Die Bombe ist eine Attrappe. Der 25-Jährige hatte sie selbst angefertigt. Beim Überfall wurde niemand verletzt, die Bankangestellten erlitten jedoch einen Schock. Der 25-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt, seine Freundin wird angezeigt.

Der Überfall auf die Filiale der Sparkasse im Keferfeld ist bereits der fünfte Banküberfall in Oberösterreich in diesem Jahr.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at