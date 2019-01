Banküberfall in Linz-Urfahr - Verdächtiger festgenommen

Urfahr kommt immer öfter in die Schlagzeilen (auch der Afghane, der gerade Inzest mit seiner eig.Schwester betrieb - gegen deren Willen, um es mal euphemistisch auszudrücken *kotz*)



Kein Wunder, dass der Luger langsam hmmm stinksauer wird.

Punkto Polizei wurde Linz ja seitens des Bundes mehr und mehr ausgehungert.



Wann sieht man denn schon mal (außer es ist was "passiert") Polizisten auf der Straße - zu Fuß? NIE. Polizei seh ich immer nur, wenn ich mal am HBH bin (wg.Wissensturm) oder am Hinsenkampplatz - weil ich mit der Bim fuhr, statt Fit-mach-mit zu machen und meine Jahreskarte eingesteckt zu lassen.



Höchstens mal mit dem Auto rum fahren sieht man sie



Nur rot gewandete Gestalten streichen untertags durch die Gegend - durch deren Anblick fühlt sich aber auch keiner sicher



Seit wann das ist? Mehr und mehr seit ein gewisser Strasser IM war. Wenn ich daran denke, dass das der von der Regierung war, der mir am sympathischsten war werde ich jetzt noch rot, von wg. Menschenkenntnis